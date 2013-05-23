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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 09:56 BJT

日本央行：周四的市场操作是对长期利率过度波动的回应

路透东京5月23日 - 日本央行表示，周四的市场操作是对长期利率过度波动的回应。

日本10年期现货公债收益率(殖利率) 周四升至1.000%，为逾一年来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克暗示，若美国经济进一步改善，美联储可能在今年稍后放缓买债速度。

日本央行周四直接买进1,100亿日圆(11亿美元)日本公债，自5月27日起的剩余期限最高一年。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)

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