更新版 1-中国债市：六个月国库现金定存利率走升，银行调整存贷比压力令需求不减

* 六个月国库现金定存利率4.80%，高于上次

* 银行调整存贷比压力令存款需求仍旺盛

* 近期资金环境不佳亦令机构预期偏紧，推高利率定位 (新增市场评论和更多背景)

路透上海5月23日 - 中国财政部周四上午招标的六个月期国库现金定期存款，中标利率为4.80%，高于上次同期限品种的中标水平。今年银行总体放贷节奏不慢，调整存贷比以符合监管指标的压力持续存在，现金定存作为补充存款的渠道之一，依旧受到银行青睐。

市场人士并指出，今年国库现金定存操作规模同比大幅减少，其供求关系趋紧，加之近期资金环境不佳，亦令机构对流动性的预期没有此前乐观，从而推高本次中标利率。

央行公告显示，中国财政部与央行今日进行的400亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.80%；上次六个月期国库现金定存招标在4月23日，中标利率4.50%。

“这次(中标利率)和去年年底那次一样，上次(4月23日)低一点可能是资金比现在好。”上海一银行交易员称。

不过他进一步谈到，与资金紧张相比，补充存款仍是影响国库现金定存定位的决定因素，“如果只从(借)资金角度考虑，还要加上(缴存)准备金的因素，资金成本太高了，肯定不合算。”

今日进行的国库现金定存为今年第二期，起息日5月23日，到期日为11月21日。

上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价 显示，六个月期品种 最新价格为4.10%。

今年至目前为止仅进行了两期国库现金定存招标，总量800亿元；而去年1-5月共进行了五期国库现金定存招标，总量2,600亿元。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% -------------------------------------------------------

800