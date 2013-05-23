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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 10:04 BJT

澳新汇市：澳元兑美元跌至11个月新低，受疲弱中国PMI数据打击

路透悉尼5月23日 - 澳元兑美元周四扩大跌势，触及11个月新低，稍早公布的中国制造业报告令市场感到失望。

澳元兑美元 下跌0.5%，至0.9626，为6月初以来最低。

技术图形显示，澳元料测试0.9581美元，即2012年低点。

澳元对中国方面的消息非常敏感，因中国为澳洲的主要出口市场。

汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。 (完)

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