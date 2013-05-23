中国债市动态：PMI疲弱助现券略现起色，贝南克言论暂影响不大

路透北京5月23日 - 中国银行间债市周四早盘现券从近期疲态中略现起色，因汇丰中国5月制造业PMI初值七个月来首度萎缩，经济下行风险加剧；而此前美联储主席贝南克有关可能缩减刺激计划的言论对现券影响暂不明显。

不过对外部环境变化更加敏感的人民币利率互换(IRS) 今日早盘长端曾出现一波上行，但之后又追随离岸市场有所回落。

“汇丰PMI数据出来之后，是有一波taken(买盘)，但是现在又消停了，应该说影响不是特别大。”上海一银行交易员称，数据对债市的利好之前已经有所预期，个人认为机构对经济前景的悲观态度一定程度被过度放大。

“现在来看没有明显迹象显示经济会出现硬着陆，应该是复苏过程中的波折。”该交易员称。

另一银行交易员认可了上述说法。她指出，不应因一、两次的数据低于预期，就对经济增长前景持非常悲观的态度。此外该交易员并提到，长端利率债收益率今年来积累了较大跌幅，当前徘徊在年内相对低位，这也挟制了收益率探底的空间。

汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。欲览中国汇丰制造业PMI图表，请点击 (link.reuters.com/zus38t)

中国银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种 收益率今年以来震荡回落，该收益率最新报3.4153%。

美联储主席贝南克此前表示，如果经济持续改善，可能会在“未来的某次会议中”缩小购债规模。他并警告称，利率维持在低水平的时间过长也会带来风险。