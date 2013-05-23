台湾债市：五年公债殖利率早盘创六周盘中高位，反应美债利空

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
路透台北5月23日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周四早盘大幅弹升，创六周盘中高位。交易员认为，美联储(FED)主席贝南克国会谈话令市场忧心量化宽松退场的预期升温，美国10年期公债殖利率弹破2%的信心关卡，今日102/2殖利率主交投料将高档震荡。
今日盘初五年期公债殖利率创六周盘中高位至0.9852%，此前盘中高位为4月11日的0.9960%。
贝南克周三在国会答询提及如果数据显示美国成长在可持续的轨道上，可能在未来几次政策会议上缩减购债规模，此话一出推升美国10年期公债殖利率升破2%的关键价位，创两个月来高位。
交易员表示，反应美债利空，今日早盘台债主流券殖利率全面劲扬，102/2殖利率盘初跳空弹破0.98%，吸引部分买盘进场承接但量能不大，显示市场保守操作心态浓厚，不排除短线102/2殖利率将反覆测试高点，料今日102/2主要交投区间暂看在0.95-1.00%。
交易员观察市场的最新动态：
* 美国指标10年期公债殖利率弹破2%，令台债主流券殖利率早盘全面劲扬。
* 买盘在0.98%附近进场承接但量能不强，显示市场倾向保守操作。
* 台股加权指数 早盘小跌，对台债影响不大。
* 国际汇市早盘日圆 来到103.4附近。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.9500%-1.0000%。
本地时间10:00最新报价：
* 102/2殖利率升2.90基点，报0.9590%。
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* 美国数据: 上周抵押贷款申请再度下滑，因利率上升压制再融资需求 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
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路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。