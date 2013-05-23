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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 10:32 BJT

路透基点：Must Win的1.2亿美元再融资案今日路演--RLPC

路透香港5月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，Must Win International Co Ltd的1.2亿美元再融资案今日邀请银行参加台北路演。

兆丰国际商业银行负责协调安排。

借款人公司在英属维尔京群岛注册，涉足中国内地房地产投资并在中国东莞拥有地产。

2011年12月，该公司与四家台湾银行签署8,800万美元三年期定期贷款，贷款利率料较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码600个基点。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)

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