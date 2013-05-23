台湾汇市：盘初实际交易走疲，因韩元走软且中国PMI初值疲弱

路透台北5月23日 - 台币兑美元 周四盘初由贬转升，但实际成交偏弱，因韩元走软且中国PMI初值疲弱。另外，央行限缩银行交易部位变动，市场解读央行关切台币升势，令早盘台币走势相当弱势。

若不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.910-950；上日则在29.780-850。

台湾央行一位不愿具名的官员周四表示，希望所有银行的美元隔夜留仓部位的变动能控制在500万美元以内。汇银人士认为，央行此举意在限制台币升势。

官员也强调，目前银行每日的留仓净部位只能是正部位，目前限缩银行美元交易留仓部位的变动是希望银行的交易变化不过大、过速。

本地时间10:13，台币兑美元升值1.7分报29.943，至10点为止成交超过3亿美元。交易员预测今日主要的交易区间在29.900-30.000。

银行人士表示，盘初出口商在近30价位时抛汇力道明显，而部分外商银行则是回补美元。

一外商的汇银人士表示，央行在过去约六年间不曾要求银行的部位变动缩小，央行的这个举措是央行关切台币升势的表征，但是能否收其效还待观察。

韩国韩元兑美元周四早盘跌至一个月低点，公债期货亦走低，因交易商认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)会提早减弱刺激举措力度。

美元兑一篮子货币周四在亚洲市场盘旋于三年高点附近，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年缩减刺激措施的前景，带动美国公债收益率(殖利率)大幅跳涨，拉抬美元全面走升。

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