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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 10:50 BJT

日本金融：内阁官房长官称股价上涨时，日债收益率自然会上升

路透东京5月23日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四表示，在日本股市大涨下，政府公债收益率(殖利率)自然会上升，且他完全信任央行对市场走势做出的回应。

“我预期日本央行将会适当地处理这个问题，”菅义伟在例行记者会上表示。

日本10年期公债收益率 周四一度高见1.000%，为逾一年来最高水准。此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克暗示，如果美国经济进一步改善，联储在将今年稍晚放慢买债速度。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)

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