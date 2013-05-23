法国数据：5月企业活动再度萎缩，摆脱衰退看似希望渺茫

Markit首席经济学家Chris Williamson表示，企业活动仍过于乏力，无法断言经济即将结束下滑。

“缺乏认为局势会很快好转的信念。”他补充道。“对政府及其处理经济的方式都存在很强的不满情绪。”

调查显示制造业下滑速度放缓。制造业PMI从4月的44.4升到九个月高位45.5，亦高于分析师的预期均值44.8。

服务业PMI保持在44.3，略低于预估的44.5。

Williamson称，5月PMI数据表明法国经济第二季料萎缩0.5%，不过他表示，PMI比近期GDP所描绘的经济图景更加黯淡。

法国政府希望经济今年能够成长0.1%，尽管总统奥朗德承认实现这个增速需要运气。(完)