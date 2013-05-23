德国数据：5月综合PMI初值为49.9，显示第二季经济料停滞

本次PMI调查暗示，制造业正在企稳，追踪制造业活动的分项指数由4月的48.1升至49.0，因新订单自2月以来首次增长，产出在4月下降之后上升。

投入物价降幅大于产出物价，这应当提升营业利润率，不过企业连续第二个月裁员，出口订单连续第三个月萎缩，未完成订单也减少。

有迹象显示服务业面临困难。企业新合约不足，未完成订单减少，投入物价增幅大于产出物价挤压了营业利润率，企业也有裁员现象。

德国5月服务业PMI初值微升至49.8，4月为49.6。

但服务企业的业务预期触及12月以来最低，虽然仍在正值区间，但暗示未来的投资和聘用前景堪忧，因受增长前景疲弱、消费者信心降低以及撙节措施的打击。(完)