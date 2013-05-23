德国数据：5月综合PMI初值为49.9，显示第二季经济料停滞

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
本次PMI调查暗示，制造业正在企稳，追踪制造业活动的分项指数由4月的48.1升至49.0，因新订单自2月以来首次增长，产出在4月下降之后上升。
投入物价降幅大于产出物价，这应当提升营业利润率，不过企业连续第二个月裁员，出口订单连续第三个月萎缩，未完成订单也减少。
有迹象显示服务业面临困难。企业新合约不足，未完成订单减少，投入物价增幅大于产出物价挤压了营业利润率，企业也有裁员现象。
德国5月服务业PMI初值微升至49.8，4月为49.6。
但服务企业的业务预期触及12月以来最低，虽然仍在正值区间，但暗示未来的投资和聘用前景堪忧，因受增长前景疲弱、消费者信心降低以及撙节措施的打击。(完)
(编译/审校 田建华/李婷仪/李春喜/王洋)
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路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。