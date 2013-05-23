欧元区数据：5月企业活动跌势放缓，但新订单匮乏预示第二季经济萎缩--PMI调查

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
Williamson称，有迹象显示，德法之外的欧元区二线国家本月的跌速放缓。
“但服务业对未来一年的信心大幅恶化。”
尽管4月企业对未来一年的预期分项指数触及11个月高点，但5月降至12月以来的最低位。
5月欧元区制造业PMI从4月的46.7升至47.8，优于分析师预计的47.0。新订单和产出分项下滑速度放缓。
5月综合PMI触及三个月高点47.7，4月为46.9，数据显示失业状况持续。
本月投入和产出物价分项指数维持在50水准下方，表明有通缩压力。
“欧洲央行不需要担心通胀问题，”Williamson称。
“更有可能的是，央行会发现通胀率难以达到其希望的水准，”他补充道，其指央行接近2%的通胀目标。(完) (编译 李婷仪/洪曦/王翔琼; 审校 隋芬/张明钧)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
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