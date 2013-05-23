欧元区数据：5月企业活动跌势放缓，但新订单匮乏预示第二季经济萎缩--PMI调查

Williamson称，有迹象显示，德法之外的欧元区二线国家本月的跌速放缓。

“但服务业对未来一年的信心大幅恶化。”

尽管4月企业对未来一年的预期分项指数触及11个月高点，但5月降至12月以来的最低位。

5月欧元区制造业PMI从4月的46.7升至47.8，优于分析师预计的47.0。新订单和产出分项下滑速度放缓。

5月综合PMI触及三个月高点47.7，4月为46.9，数据显示失业状况持续。

本月投入和产出物价分项指数维持在50水准下方，表明有通缩压力。

“欧洲央行不需要担心通胀问题，”Williamson称。