《Wynn专栏》太阳能面板可能持续产能过剩情况

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这些业界领先的企业并非是具有代表性的例子：它们拥有的资源最多，影响力也最大，因此能够扛得住光伏市场的轻度衰退，其产能缩减的程度或许也相对较小。

有许多竞争力较弱的厂商已经走向破产。毫无疑问，产能消灭仍在进行之中。

若想在市场衰退中存活，且成为目前正处于整合阶段的光伏业界领袖，有两种相反的策略：首先，要打造更为精练、更具有可持续性的业务；要不就是怀着更多企业破产后价格将回暖的期望，继续提高产能。

英利绿色能源控股是“继续扩张”策略的代表之一。这从该公司工厂产能持续快速扩张，并且2012财年报告所表达的支持立场可以看出。

丹麦风力涡轮机制造商Vestas 则可能属于那些态度更趋谨慎的企业。在最新的年度财报中，该公司采取的策略是“关注获利”。

风能产业面临的问题和光伏产业类似，也包括要应对能源需求下降、主要市场补贴减少和全球产能过度等问题。

“我们不应该把不惜一切代价提高营收作为目标。Vestas只会选择从事那些能够为客户和自身业务带来获利的项目，”Vestas在一份报告中称，此前该公司在新订单减少后宣布削减成本。

应对高昂的产能扩张成本有一个替代方案，那就是把更多的供应链外包。这正是Vestas采取的办法。

太阳能模块制造商Canadian Solar就是这方面的范例，其近期将宣布未来两年内晶片产能增加十倍，部分是透过外部合作关系实现。

Canadian Solar在2013年3月表示，将近2,000兆瓦的产能扩张中，有300兆瓦会在内部完成；600兆瓦则是透过与保利协鑫能源控股有限公司 组成的合资企业生产；另外1,000兆瓦则是透过长期供应合约来实现。