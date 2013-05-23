更新版 1-香港新股：中石化炼化工程首日挂牌失守招股价，因适逢大市急挫

* 中石化炼化工程首日挂牌，早盘失守招股价

* 大市急挫，分配率较高导致沽压增加

* 董事长预期公司未来收入稳定增长 (新增公司管理层及分析师评论)

路透香港5月23日 - 以今年来香港最大宗首次公开发售(IPO)姿态出笼的中石化炼化工程 ，周四首日挂牌却遭遇大市急挫，在开市约半小时后即失守招股价，早盘收低0.4%。

市场人士指出，中石化炼化工程的IPO分配比率较高，即获分配股份较认购为多，导致部分投资者需要在市场沽出额外部分，令沽压增加。

这家属中国石化集团旗下炼油、石油化工与新型煤化工的工程承包分支，今早开盘报10.7港元，较招股价10.5港元高出1.9%，不过在开市后约半小时，亦是大市恒生指数 失守23,000点后不久，终于跌穿招股价。

该股盘中曾低探10.2港元，早盘收报10.46港元，恒生指数早盘则收跌1.64%。

不过，中石化炼化工程董事长蔡希有在上市仪式上对记者表示，在大市下滑的情况下，公司的股价于初段仍然能够上涨，感到满意。

他并称，“公司过去三五年增长平稳，未来相信通过发挥重组优势、协同优势，公司的毛利率、收入都可以稳定增长。”

**新股表现乏力**

京华山一研究部主管彭伟新称，中石化炼化工程以及前一天挂牌的中国银河证券 的招股反应理想，市场觊觎这两支新股能够提振整体新股市场表现，然上市后股价上升动力有限。

根据券商场外交易资料显示，中石化炼化工程周三暗盘价最高曾上涨8.6%，预示其周四在香港证交所登场首日股价可能攀涨。

而首日挂牌收市较招股价高逾6%的银河证券，今早则收跌0.18%，报5.61港元，仍站稳于招股价5.3港元以上水平。

根据汤森路透的数据显示，计入中石化炼化工程和银河证券，今年以来香港IPO集资规模达39亿美元，在环球交易所排名第三，仅次于美国纽约交易所的126亿美元以及巴西证券期货交易所的65亿美元。

中石化炼化工程是次发行13.28亿股股份，并以经收窄后的招股价区间10.5-11港元的下限定价，集资139亿港元，为今年以来香港最大宗IPO。