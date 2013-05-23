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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 11:24 BJT

《汇市简讯》澳元/美元再度承压，此前获利了结推动的涨势未能持久

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* 澳元/美元承压，此前获利了结引发的涨势转瞬即逝

* 澳元/日圆下跌带来压力，目前澳元/日圆下看关键支撑位99.20日圆

* 据称澳元/美元在跌至0.9600之前，有来自出口商的买单支撑

* 在2012年低点0.9581之前不存在关键技术支撑位(完)

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