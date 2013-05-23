《汇市简讯》澳元/美元再度承压，此前获利了结推动的涨势未能持久

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
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* 澳元/美元承压，此前获利了结引发的涨势转瞬即逝
* 澳元/日圆下跌带来压力，目前澳元/日圆下看关键支撑位99.20日圆
* 据称澳元/美元在跌至0.9600之前，有来自出口商的买单支撑
* 在2012年低点0.9581之前不存在关键技术支撑位(完)
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路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。