《中国金融分析》资金告急公开市场净投放施援手，但中性货币政策基调不改

* 银行间流动性告急，公开市场净投放逾千亿元

* 然央票坚持低量发行传递中性货币政策延续信号

* 经济虽疲软但降息等刺激措施料暂难见到

* 监管层仍会坚持灵活调控资金面

作者 丁淑琴

路透上海5月23日 - 为缓解近期银行间资金紧张态势，中国央行公开市场本周转为净投放1,280亿元人民币。尽管央行操作规模明显收缩，但仍坚持央票发行和正回购并举，此向市场传递了中性货币政策基调延续的信号。

业内人士认为，外围降息声此起彼伏，国内数据亦不振，降息等刺激政策有一定必要性，但当下正处于经济结构调整和房地产调控的攻坚阶段，“降息”靴子落地的可能性短线不大；监管层或更倾向灵活调控，通过引导资金利率的下行，来提振企业的融资需求。

“在资金这么紧张的时候，央行仍然坚持发了一点央票，我们维持对中性货币政策的判断。”南京银行金融市场部研究主管黄艳红称。

北京一国有商业银行交易员认为，本月资金面受缴税等因素影响比较大，央行肯定是要保持资金面的平稳，未来货币政策不会大幅放松，考虑到经济面的话，也不会过于收紧。

“央票坚持发行是政策延续的信号。”他称。

今日央行公开市场招标发行了60亿元的三个月期央票，发行价99.28元，参考收益率仍持稳在2.9089%；同时进行的50亿元28天期正回购，中标利率也继续持平在2.75%。

早间甫公布的汇丰中国5月制造业PMI初值再度滑落至荣枯线下方，跌至49.6，创七个月最低位，制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险日益浓重，金融市场迅即以卖出风险资产作出回应。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/bys38t)

**货币政策短期无出招必要性**

汇丰PMI初值令经济下行风险的担忧趋浓，但经济疲弱走势的确认或需等待更多数据。上述北京交易员指出，汇丰PMI数值采样以小企业占多数，与出口型密切相关，创新低可能和外管局出台政策，打击虚假贸易有关，而中国官方的制造业PMI采集样本以大中企业为主，覆盖面更广。

北京另一国有银行交易员则提到，现在经济局面肯定谈不上乐观，但还是坚持弱复苏的判断，如果真的能够坚持国务院结构调整的方向，这样的经济数据就是经济见底回升的信号，而货币政策短时间内并无出招的必要。

中国央行研究局局长纪志宏此前表示，从就业和物价形势看，目前经济增速仍在合理区间。而保持适宜的经济增速，是推进新一轮大规模改革的重要基础和条件，当前的经济增长环境为改革开启了时间窗口。

此外，国内经济发展中的矛盾也令降息等政策暂难出台。黄艳红认为，面对经济的疲乏，新一届政府在积极推进城镇化及经济结构改革，而矛盾的是，房地产调控压力也很大，如果呼应外围的降息举措，只会进一步加剧矛盾升级。央行或许更倾向将银行间资金面维持在中性略宽局面，引导资金成本下行，降低实体经济直接融资成本，以期能推动经济自低谷反弹。

路透根据中国国家统计局公布数据测算，4月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升4.9%，为连续第四个月上升且涨幅较3月的3.6%继续扩大；环比连续11个月上涨，不过涨幅从3月的1.2%缩窄至1.0%。房价上升压力未完全消除，需继续落实调控措施加以抑制。

**灵活调节维稳资金**

除了内在增长指标，外围环境的变化亦值得关注。伴随着美国经济的复苏，美联储官员最近在谈及削减每个月购债规模时略微公开了一些。周三在国会发表证词时，美联储主席贝南克对过早收紧货币政策发出警告，但他也表示”如果我们看到经济持续改善，也对这个走势能够维持抱有信心，那么我们可能在未来几次会议上放慢购债步伐。”

黄艳红表示，受全球宽松货币政策影响，今年以来热钱流入带动中国外汇占款增速保持在高位，随着习近平主席将要访美，人民币强势应会延续，外汇占款短线还是会保持在相对高位；不过美国经济复苏前景看好，如果美元走强，未来国际资金的走向应会发生改变，热钱流入若能放慢也会为中国央行的政策调控腾出空间。

中信证券宏观利率分析师傅雄广还提到，据测算5月末金融机构超储率可能会从此前的2%下降到1.6%左右，而外管局的新规如果再堵截部分热钱的流入，银行间市场资金面或许会重回紧平衡状态；但通胀压力不大的情况下，央行应该会通过正回购和央票发行，综合考虑央票到期等因素，在公开市场灵活调节，将资金面维持在中性略偏宽的局面。

上周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼，规模为350亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 90

(周四) 50

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票 （周二） 100

（周四） 60

央票到期 1,200

正回购到期 380

逆回购到期 --

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净投放 1,280 (完)

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