《热点透视》IMF英国经济报告虽空话连篇，但不无可参考之处

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 郑茵

路透伦敦5月22日 - 约一年前，国际货币基金组织(IMF)对英国经济颇有信心。英国的经济复苏“预计将加快速度 ”，该组织在描述卡梅伦政府的政策时三次用到“适当”这个词。12个月以后，经济增长的脚步看来并未加快，IMF那些国际专家们在最新声明中的说法也让人困惑。他们现在相信，英国经济距离“强劲持续的复苏还有漫漫长路”，而且“各项政策解决方案...简单明了”。

IMF自身提出的解决方案真是够简单明了，几近无懈可击。谁能不认可“有必要在债务可持续性与经济成长疑虑之间取得平衡”呢？谁能反驳结构性改革“很重要”呢？金融监管怎能回避“明确性和一致性”？对国有银行的建议看起来就像一个愿望清单：提高透明度、强化财务体质、迅速完成私有化、加强竞争力并提高获利能力...

这些平庸的空话是遭遇挫折时常说的官样文章。IMF的话虽然可能比许多经济顾问更加乏味，但不知所云才是典型特征。只有盲从的人才会相信他们真的了解英国（或几乎所有其它发达国家）应该怎样做，才能摆脱低成长、高负债和高失业的泥潭。

尽管话说得模棱两可，但IMF这份报告将会受到那些批评卡梅伦撙节理念的人们的支持。毕竟，报告呼吁增加要支出，尽管实际上该报告没有对当前“中期财政框架”是否明智提出质疑。

政府大臣们和反对派最好还是达成一致，摈除党派偏见采纳一些现成的好意见。将资本支出计划提前、对未开发土地征税以及对地方政府给予“财政诱因”以简化规划审批，这些都是合理的做法。

不过英国的政治家可能没有这么明智。以往苦涩的经历让IMF变得谦恭，而英国决策圈对于外来的建议，本能的回应就是谩骂。也许IMF可以花费2014年报告的部分篇幅来阐述一下，那种毫无意义的分歧会给经济带来怎样的危险。(完)

背景新闻

--IMF在5月22日公布对英国经济的年度评估报告。报告称英国经济“可能依然维持缓慢复苏”，建议货币政策采取“宽松立场”，“保持财政框架”，同时加快“推动成长”。报告将“结构性政策”视为“长期恢复均衡和繁荣的重要支柱”。(完)