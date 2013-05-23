中国货币市场：回购利率多上涨但融资难度有所减弱，续升空间或有限

路透上海5月23日 - 中国银行间市场周四主要质押式回购利率 普遍上涨，幅度在15-20个基点(bp)左右。不过交易员指出，从资金供求来看，融入资金难度较上日有所减弱，不排除部分机构在谨慎心态下，提前约定价格所致。

他们并称，月末前商业银行上缴财政存款等因素料持续影响资金面，但正常情况下，流动性进一步明显吃紧的可能性并不大，因此，已处于相对高位的回购利率续升空间或有限。

“市场上资金已经好很多了...不过对于高位的资金利率，不排除在昨天收盘价基础上做出来的。”华中一银行交易员称。

华北一银行交易员也表示，今日出钱机构有所增加，流动性稍现好转迹象。不过月末前上缴财政存款等因素仍值得忌惮，市场心态依旧偏谨慎。

中国人民银行进行了50亿元人民币28天期正回购操作，同时三个月期央票的发行规模降至60亿元。据此计算，央行本周将净投放1,280亿元。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:一天 3.6974 3.4754 +22.20

七天 4.2096 4.0287 +18.08

14天 4.7493 4.5908 +15.85

上交所债券回购

其中:一天 8.2800 4.1900 +409.00

七天 3.9000 4.2300 -33.00

14天 3.7000 4.0000 -30.00 回购定盘利率

其中:隔夜 3.7700 3.4500 +32.00

七天 4.1900 3.9000 +29.00

14天 4.7800 4.5200 +26.00 shibor

其中:隔夜 3.6810 3.4240 +25.70

七天 4.1920 3.9520 +24.00