中国货币市场：回购利率多上涨但融资难度有所减弱，续升空间或有限

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
路透上海5月23日 - 中国银行间市场周四主要质押式回购利率 普遍上涨，幅度在15-20个基点(bp)左右。不过交易员指出，从资金供求来看，融入资金难度较上日有所减弱，不排除部分机构在谨慎心态下，提前约定价格所致。
他们并称，月末前商业银行上缴财政存款等因素料持续影响资金面，但正常情况下，流动性进一步明显吃紧的可能性并不大，因此，已处于相对高位的回购利率续升空间或有限。
“市场上资金已经好很多了...不过对于高位的资金利率，不排除在昨天收盘价基础上做出来的。”华中一银行交易员称。
华北一银行交易员也表示，今日出钱机构有所增加，流动性稍现好转迹象。不过月末前上缴财政存款等因素仍值得忌惮，市场心态依旧偏谨慎。
中国人民银行进行了50亿元人民币28天期正回购操作，同时三个月期央票的发行规模降至60亿元。据此计算，央行本周将净投放1,280亿元。
根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:一天 3.6974 3.4754 +22.20
七天 4.2096 4.0287 +18.08
14天 4.7493 4.5908 +15.85
上交所债券回购
其中:一天 8.2800 4.1900 +409.00
七天 3.9000 4.2300 -33.00
14天 3.7000 4.0000 -30.00 回购定盘利率
其中:隔夜 3.7700 3.4500 +32.00
七天 4.1900 3.9000 +29.00
14天 4.7800 4.5200 +26.00 shibor
其中:隔夜 3.6810 3.4240 +25.70
七天 4.1920 3.9520 +24.00
三个月 3.8847 3.8852 -0.05 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 吴芳; 审校 李宏薇/林高丽)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。