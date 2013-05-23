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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 14:54 BJT

离岸人民币：台湾人民币公司债附买回市场启动，初期一个月利率约1.5-2.0%

路透台北5月23日 - 受惠于台湾人民币计价公司债(宝岛债)陆续发行，以及首档人民币计价基金正式投入市场，本周带动台湾人民币公司债附买回(RP)市场启动，初期一个月利率约落在1.5-2.0%间。

公司债附买回交易人士指出，台湾首档人民币基金--复华投信人民币计价基金中的货币型基金，在上周首波募集完成后，本周正式投入附买回市场，成为第一家与证券商及票券商承作人民币RP的投信公司。该公司考量投资者收益率，初步将一个月期RP利率定在约2%左右，但仍与其他承作对象有议价空间。

复华投信周四表示，截至上日为止，该公司推出的人民币货币型基金规模达7.87亿人民币；人民币债券型基金规模则在6.34亿人民币。

投信业内人士表示，复华货币型基金已开始承作宝岛债RP，纳入主要投资组合，但债券型基金尚未投入宝岛债，主要因宝岛债收益率较香港点心债仍不具吸引力。

一证券商交易人士表示，由于投信端开出的利率仍高，尽管部分同业已加入承作，主要目的在试试人民币RP市场的水温，但精算之下，其利差并不具吸引力，部分证券商仍持观望态度。

另一市场交易人士则说，由于投信端利率较高，且容易因赎回等因素导致资金来源较不稳定。考量到台湾市场人民币拆借仍有难度，该公司转与资金来源较为稳定的个人及法人交易，利率可下压至1.5%附近，扩大可收益利差。

不过他们也指出，由于近来人民币升值快速，个人及企业户担忧结汇位于高点，若行情反转恐怕赚了利差而赔了汇差，或将成为人民币RP市场的隐忧。

不过市场多认为人民币RP市场的开启将令市场多一项新种业务，乐见宝岛债流动性改善后扩大市场规模。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)

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