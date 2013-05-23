《国际主要央行公开市场操作一览》--5月23日

路透北京5月23日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/22 买入公债 12.50 02/15/2036 - 05/15/2043

5/21 买入公债 33.10 08/15/2020 - 05/15/2023

5/20 买入公债 14.50 02/15/2036 - 05/15/2043

5/17 买入公债 54.69 02/28/2018 - 02/15/2019

5/16 买入公债 14.45 02/15/2036 - 05/15/2043

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年5月13日-2013年6月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约270亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 虽然近期缩小购债计划规模的言论在抬头，但多位联储官员希望先看到美国经济复苏的更多迹象。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克5月22日在国会进行证词陈述。他表示，联储的货币刺激举措正在帮助美国经济复苏，但央行需要看到经济前行动力增强的进一步迹象，才会降低刺激的力度。他在国会表示，如果经济将可以保持成长动力，那么央行在未来的某次会议上有可能决定缩减目前每月850亿美元的购债规模。贝南克的证词陈述显示当前美联储并没有撤出最新一轮购债行动的意愿，他强调了失业和通胀方面的潜在高昂代价。失业率持续高于美联储目标，而通胀率则低于目标水平。

--美联储4月30日到5月1日政策会议的记录显示，多位美联储官员希望在缩减购债计划规模前看到美国经济复苏的更多迹象。在这次政策会议上，美联储投票决定继续执行每月购买850亿美元债券的计划。会议记录显示，委员会内部存在意见分歧，在美联储应何时开始缩减构债规模的问题上争论激烈。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/22 84天期反向交易 12.925亿美元 0.61%（固定利率）

5/21 七天期反向交易 1,033.992 0.50%（固定利率）

七天期定期存款 -2,010.00 0.06%

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，通胀可能会在夏季再度攀升，通胀预期符合欧洲央行的中期职责，无论在传统和非传统措施方面，欧洲央行都没有用尽弹药。在被问及未来降息可能时，莫尔许称“所有选项都可能”。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 67,620

上周三 66,570

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当期变化 +1,050

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行本周会议维持政策不变，尽管对公债市场近期波动存在疑虑，央行称虽然全球经济前景不定带来风险，但日本经济成长已开始加速。日本央行上调了本国经济的评估，称“经济开始回升”，因首相安倍晋三的大胆财政计划以及货币刺激政策提振了信心，且日圆贬值已使出口停止下滑。

--日本央行总裁黑田东彦在这次政策会议后的记者会上表示，央行将密切关注公债市场走势，并在公债购买措施与市场操作中弹性应对。黑田东彦指出，他并未预期日债收益率会急升，近日日债收益率上扬，并未对日本经济造成重大影响。他并重申央行买债承诺，一年将买进约50兆(万亿)日圆公债，藉以在两年内达到通胀率2%。

**台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行3,687.5亿台币存单，若相较存单到期金额3,689.0亿，存单发行余额减1.5亿。ID:nL3T0E31M9]

--台湾央行周二公布，当日共发行1,569.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,563.5亿，存单发行余额增6亿。