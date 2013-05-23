台湾货币市场：证券款持续流入银行，寿险买基金令公司债RP利率续跌

* 证券款持续流入，拆出难有新需求
* 大额存款遭拒，货币基金也买短票
* 寿险买货币基金有增无减，公司债RP利率续跌
记者 董永年
路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周四维持在近期水准不变。银行调度人士表示，拆款市场一如昨日，能够到期续做就已不错。不过一滩死水的现况不会维持太久，预料下周在营业所得税款缴库效应的带动下，资金情势料将转趋偏紧。
调度人士指出，近期因股市偏强，不少收受证券款的公股银行可供拆出的额度又更多，但拆入方的需求却依然不振。由于对长天期的资金需求有限，因此多以隔夜拆款为主。
票券商承做的公司债附买回(RP)成交利率今日又再度走跌。市场传出寿险公司因此前台币兑美元 贬值逼近30元大关将美元资产卖出，转持台币的量能近来停泊于货币型基金，令投信找券压力有增无减。
“现在穷朋友不用出门。”一位银行资金供给方调度人士说。
另一银行调度人士则指出，最近有几家过去不曾连络的公股银行来电，询问是否有资金需求。感觉整体货币市场的状况更偏向宽松。
本地时间12:13时，台湾金融市场动态：
**台币兑美元中午收升0.8分报29.952。但实际成交偏弱，因韩元走软且中国PMI初值疲弱。另外，央行限缩银行交易部位变动，市场解读央行关切台币升势，令早盘台币走势相当弱势。
**台股 大跌1.67%，报8,259.63点；成交量 报752.67亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.387-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.370-0.425%。
**发票量稍稍增多**
在短票市场方面，票券商表示，今日短票发行量有例行性的增多一些，来自银行与法人的买气都还不错。有意思的是，先前有客户嫌短票利率低而转买货币型基金，但这些基金或许是因为被银行婉拒大额存款，因此也有购买短票的需求。
不过短票成交利率仍多维持在0.69%的水准不变。一票券商调度人士就表示，“由于仍有银行收受定存，因此利率都卡死在这了。”
他们认为，这周短率因资金充沛料无变动空间，但下周营所税的效应一定会发生，利率或有上扬的机会。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%，0.70%几成绝响。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。
今日央行存单到期3,876亿台币，发行金额待稍晚央行公布。 周五央行到期存单为1,539亿。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为123亿台币，累计超额准备为1,527亿台币，加计前期1%的超额准备为2,358亿台币。
**公司债RP利率续跌**
台湾公司债附买回(RP)成交利率周四在票券商方面再度走跌。市场传出寿险公司因此前台币兑美元 贬值逼近30元大关将美元资产卖出，转持台币的量能近来停泊于货币型基金，令投信找券压力有增无减。由于票券商拆款资金利率持续处于低档，不愿以高端利率承作附买回，今日因而再度下调公司债RP利率约1-2个基点。
不过大型票券商公司债利率一向为附买回市场的低端指标，其下调利率固然造成市场利率持续走低的压力，但由于证券商缺乏票券商的台币拆款资金来源，加上与客户端关系维持的考量，今日并未跟进票券商而有所调整，然而也做好下周月底过后，6月初再伺机下调的准备。
〞本来只有一两家寿险有新钱，但最近大大小小的寿险公司都出来了。〞一大型票券商资金调度人士称。
寿险公司钱多令银行端已然浮滥的资金情势雪上加霜，银行业与证券商承作的附买回利率亦有下调趋势，附买回利率成为短率市场浮动最快的先行指标。
证券商甚至预期，从上日美联储主席贝南克的谈话看来，在今年9月份前美国退出近期宽松计划的可能性不高，预料台湾市场在央行不动利率的前提下，持续的资金宽松将成常态，将持续给予短率市场压力。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，维持在既有区间。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间持于0.57-0.61%附近；一个月内公司债RP利率交投区间则下调至0.60-0.67%，上日在0.62-0.68%。(完)
(集体采写 林妙容; 审校 林高丽)