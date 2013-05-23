台湾货币市场：证券款持续流入银行，寿险买基金令公司债RP利率续跌

* 证券款持续流入，拆出难有新需求

* 大额存款遭拒，货币基金也买短票

* 寿险买货币基金有增无减，公司债RP利率续跌

记者 董永年

路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周四维持在近期水准不变。银行调度人士表示，拆款市场一如昨日，能够到期续做就已不错。不过一滩死水的现况不会维持太久，预料下周在营业所得税款缴库效应的带动下，资金情势料将转趋偏紧。

调度人士指出，近期因股市偏强，不少收受证券款的公股银行可供拆出的额度又更多，但拆入方的需求却依然不振。由于对长天期的资金需求有限，因此多以隔夜拆款为主。

票券商承做的公司债附买回(RP)成交利率今日又再度走跌。市场传出寿险公司因此前台币兑美元 贬值逼近30元大关将美元资产卖出，转持台币的量能近来停泊于货币型基金，令投信找券压力有增无减。

“现在穷朋友不用出门。”一位银行资金供给方调度人士说。

另一银行调度人士则指出，最近有几家过去不曾连络的公股银行来电，询问是否有资金需求。感觉整体货币市场的状况更偏向宽松。

本地时间12:13时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元中午收升0.8分报29.952。但实际成交偏弱，因韩元走软且中国PMI初值疲弱。另外，央行限缩银行交易部位变动，市场解读央行关切台币升势，令早盘台币走势相当弱势。

**台股 大跌1.67%，报8,259.63点；成交量 报752.67亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.387-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.370-0.425%。

**发票量稍稍增多**

在短票市场方面，票券商表示，今日短票发行量有例行性的增多一些，来自银行与法人的买气都还不错。有意思的是，先前有客户嫌短票利率低而转买货币型基金，但这些基金或许是因为被银行婉拒大额存款，因此也有购买短票的需求。

不过短票成交利率仍多维持在0.69%的水准不变。一票券商调度人士就表示，“由于仍有银行收受定存，因此利率都卡死在这了。”

他们认为，这周短率因资金充沛料无变动空间，但下周营所税的效应一定会发生，利率或有上扬的机会。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%，0.70%几成绝响。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。

今日央行存单到期3,876亿台币，发行金额待稍晚央行公布。 周五央行到期存单为1,539亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为123亿台币，累计超额准备为1,527亿台币，加计前期1%的超额准备为2,358亿台币。

**公司债RP利率续跌**

台湾公司债附买回(RP)成交利率周四在票券商方面再度走跌。市场传出寿险公司因此前台币兑美元 贬值逼近30元大关将美元资产卖出，转持台币的量能近来停泊于货币型基金，令投信找券压力有增无减。由于票券商拆款资金利率持续处于低档，不愿以高端利率承作附买回，今日因而再度下调公司债RP利率约1-2个基点。

不过大型票券商公司债利率一向为附买回市场的低端指标，其下调利率固然造成市场利率持续走低的压力，但由于证券商缺乏票券商的台币拆款资金来源，加上与客户端关系维持的考量，今日并未跟进票券商而有所调整，然而也做好下周月底过后，6月初再伺机下调的准备。

〞本来只有一两家寿险有新钱，但最近大大小小的寿险公司都出来了。〞一大型票券商资金调度人士称。

寿险公司钱多令银行端已然浮滥的资金情势雪上加霜，银行业与证券商承作的附买回利率亦有下调趋势，附买回利率成为短率市场浮动最快的先行指标。

证券商甚至预期，从上日美联储主席贝南克的谈话看来，在今年9月份前美国退出近期宽松计划的可能性不高，预料台湾市场在央行不动利率的前提下，持续的资金宽松将成常态，将持续给予短率市场压力。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，维持在既有区间。