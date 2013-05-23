《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月23日

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国铁建 300 35 9 5/24簿记建档 中信银行 AAA 5/27 5/28 建设银行 ======================================================================================= 中国电力 300 58 6 5/24簿记建档 光大银行 AAA 5/28 5/29 投资集团 建设银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中信建投证券 49 16 3 5/28招标 北京银行 AAA 5/29 5/30 建设银行 ======================================================================================== *广东物资集团 12 6 12 5/30簿记建档 中国银行 AA 5/31 6/3 ======================================================================================== *东方明珠 10 10 12 5/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/31 6/3 国泰君安 ======================================================================================== *天津医药集团 10 5 12 5/30簿记建档 民生银行 AA+ 5/31 6/3 ======================================================================================== 佛塑科技 6 3 12 5/24簿记建档 光大银行 AA 5/27 5/28 中国银行 ======================================================================================== 武汉港务集团 7 3.5 12 5/24簿记建档 浦发银行 AA 5/28 5/29 中国银行 ======================================================================================== 陕西延长石油 60 30 12 5/27簿记建档 交通银行 AAA 5/28 5/29 兴业银行 ======================================================================================== 北京基础设施 50 10 12 5/27簿记建档 中国银行 AAA 5/28 5/29 投资公司 民生银行 ======================================================================================== 安信证券 35 10 3 5/27招标 兴业银行 AAA 5/28 5/29 ======================================================================================== 重庆钢铁集团 8 4 12 5/27簿记建档 中国银行 A+ 5/28 5/29 矿业有限公司 ======================================================================================== 山西煤炭 30 15 12 5/28簿记建档 兴业银行 AA+ 5/29 5/30 进出口集团 ======================================================================================== 江苏国泰国际 6 3 12 5/28簿记建档 中信银行 AA 5/30 5/31 进出口行 ======================================================================================== 锦江国际集团 35 5 12 5/28簿记建档 工商银行 AAA 5/29 5/30 浦发银行 ======================================================================================== 内蒙古太西煤 5 5 12 5/28簿记建档 中国银行 AA- 5/29 5/30 集团公司 ======================================================================================== 福建投资 30 13 12 5/29簿记建档 兴业银行 AA+ 5/30 5/31 开发集团 中国银行 ======================================================================================== 重庆江北嘴 30 10 12 5/29簿记建档 兴业银行 AA+ 5/30 5/31 中央商务区投资集团 ======================================================================================== 日照港集团 12 12 12 5/29簿记建档 浙商银行 AA+ 5/30 5/31 ======================================================================================== 浙江国际 28 18 12 5/29簿记建档 工商银行 AA+ 5/30 5/31 贸易集团 招商银行 ======================================================================================== 中国铁建 60 25 12 5/29簿记建档 中信银行 AAA 5/31 6/3 交通银行 ======================================================================================== 沈阳化工 5 1 12 5/29簿记建档 招商银行 AA 5/30 5/31 民生银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *重庆粮食集团 6 6 3 5/30簿记建档 光大银行 AA- 5/31 6/3 ========================================================================================= *江苏方洋集团 20 10 5 5/30簿记建档 浦发银行 AA 5/31 6/3 ========================================================================================= 江西投资集团 9 9 10 5/24簿记建档 中信银行 AA+ 5/28 5/29 (附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) ========================================================================================= 钱江水利 4 1 5 5/24簿记建档 兴业银行 AA 5/27 5/28 ========================================================================================= 漳州九龙江 4 4 5 5/24簿记建档 兴业银行 AA 5/27 5/28 建设 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 5/27簿记建档 中信银行 AA+ 5/29 5/30 ========================================================================================= 广西玉柴机器 16 10 3 5/28簿记建档 中信银行 AA+ 5/30 5/31 ========================================================================================= 河北港口集团 20 10 5 5/28簿记建档 民生银行 AAA 5/29 5/30 ========================================================================================= 山西国新能源 2.5 2.5 5 5/28簿记建档 交通银行 AA 5/29 5/30 发展集团 ========================================================================================= 丽珠集团 8 4 3 5/29簿记建档 交通银行 AA 5/30 5/31 ========================================================================================= 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 山东潍坊 3.05 3.05 3 5/27簿记建档 浙商银行 AAA 5/28 5/29 中小企业 (中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 曹巍浩； 审校 康熙泽)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市