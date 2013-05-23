路透基点：发电企业InterGen将寻求最高10亿美元贷款，并发行8亿美元债券

路透伦敦5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，发电企业InterGen NV周二晚间表示，正寻求最高10亿美元的新贷款，作为该公司债券发行计划的一部分。

InterGen已经推出5亿美元高级担保银团定期贷款，并打算筹措两笔分别以美元和英镑计价的循环信贷，计划再筹资5亿美元。

上述定期贷款将与该公司发起人推出的另外8亿美元高级担保债券和新注入的7亿美元股本一起，用于赎回所有2017年到期，票息分别为9.5%、9%和8.5%的高级担保债券，以及偿还公司现有的全部贷款。

是次循环信贷工具将用于经营资本与一般公司用途。

安大略教师退休金计划(Ontario Teachers' Pension Plan)和中国华能集团/广东粤电各拥有该公司50%股份。

根据汤森路透LPC数据，InterGen于2011年12月签署了6亿美元循环信贷工具，簿记行为东方汇理银行和三菱东京日联银行。该笔贷款将于2014年到期，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。

标准普尔和穆迪对InterGen的信用评级分别为B和B1。该公司经营着11座发电站，总发电能力为7,686兆瓦。这些电站分别位于美国、荷兰、墨西哥与澳洲。(完)