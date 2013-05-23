路透基点：发电企业InterGen将寻求最高10亿美元贷款，并发行8亿美元债券

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透伦敦5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，发电企业InterGen NV周二晚间表示，正寻求最高10亿美元的新贷款，作为该公司债券发行计划的一部分。
InterGen已经推出5亿美元高级担保银团定期贷款，并打算筹措两笔分别以美元和英镑计价的循环信贷，计划再筹资5亿美元。
上述定期贷款将与该公司发起人推出的另外8亿美元高级担保债券和新注入的7亿美元股本一起，用于赎回所有2017年到期，票息分别为9.5%、9%和8.5%的高级担保债券，以及偿还公司现有的全部贷款。
是次循环信贷工具将用于经营资本与一般公司用途。
安大略教师退休金计划(Ontario Teachers' Pension Plan)和中国华能集团/广东粤电各拥有该公司50%股份。
根据汤森路透LPC数据，InterGen于2011年12月签署了6亿美元循环信贷工具，簿记行为东方汇理银行和三菱东京日联银行。该笔贷款将于2014年到期，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。
标准普尔和穆迪对InterGen的信用评级分别为B和B1。该公司经营着11座发电站，总发电能力为7,686兆瓦。这些电站分别位于美国、荷兰、墨西哥与澳洲。(完)
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路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货