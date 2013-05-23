更新版 2-中国数据：疲软PMI“撞上”贝南克强硬证词，亚欧金融市场“跌”声一片

* 汇丰制造业PMI初值创七个月低点

* 新订单指数创八个月低位

* 凸显内需疲软和外围冲击持续发酵

* 亚洲股汇市场和大宗商品价格纷纷下跌 (新增更多评论和市场反应)

路透北京5月23日 - 汇丰中国制造业PMI再度跌破荣枯线的消息，恰好“撞上”美联储主席贝南克昨晚暗示可能缩减购债规模。对中国经济下行疑虑的加深，助推美元节节攀升之势，投资者避险情绪升温，导致亚欧股汇市场和大宗商品价格周四“跌声一片”。

亚洲股市今日追随美股走低，日股日经指数 暴跌逾7%，澳洲和台湾股市收盘跌幅达到2%；除日圆外亚洲货币纷纷下滑，对中国经济敏感的澳元/美元跌创11个月新低；国际原油、期铜和期胶价格也大幅下挫；刚刚开盘的欧洲股市亦未能幸免，开盘走低。

增长动力疲弱，已促使投资机构纷纷调降对中国经济成长率的预估。多数机构认为，今年全年中国经济只会温和增长，政府在货币政策方面难有大作为，预计会保持积极财政政策，更加着力于结构调整和体制改革。

“总体来说还是反映实体经济偏弱，差不多在预期之内，整个二季度经济增长还是偏缓的，经济恢复还是需要时间。”国泰君安宏观分析师汪进称。他预计未来工业增速将稳定下来，估计5月同比在9.5%左右。

至于政策方面，汪进预计不会有“大动作”，应该着重于结构调整和改革层面。“货币政策该出的已经出了，稳投资也稳住了，效果已经有了，...不用再投放更多钱了。”他称，国泰君安已将二季度中国经济增速预估下调至7.7%，对全年成长率估测在7.8-7.9%之间。

内需疲软加上海外经济复苏反复，推动汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位，上月终值为50.4；其中新订单指数亦再度跌至50下方，从上月的51.2滑落到49.5，为去年9月以来最低水准。[欲览中国汇丰制造业PMI图表，请点击 (link.reuters.com/zus38t)]

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克昨日也发表强硬言论，在国会证词陈述中称如果经济将可以保持成长动力，那么央行“未来几次会议”中的某一次有可能决定缩减目前每月850亿美元的购债规模。

“对美国经济成长前景良好、以及货币政策终将收紧的预期，带动美元买盘。”瑞银驻新加坡外汇策略师Gareth Berry称。

美元指数 在隔夜美国市场触及84.498的近三年高点，周四在亚洲交易时段保持升势不坠；对中国经济敏感的澳元/美元 今日盘中低见0.9593美元，快速逼近2012年6月时低点0.9581；韩元/美元 一度下跌1.08%至1,126.2韩元，为4月15日以来最低水准；人民币/美元 小幅跌至6.1344元。

股市方面，中国股市沪综指 收跌1.2%，创一个月最大单日跌幅；但亚洲市场跌幅最深的当属日本股市，收盘暴挫7.3%创两年来最大单日跌幅，在午后交易时段大阪证交所因市场大跌甚至一度暂停日经指数期货<0#JIN:>的交易；澳洲股市 收低2%，为逾两个月来最大单日跌幅；香港恒生指数 收低2.5%，为七周来最大单日跌幅。

大宗商品方面，中国橡胶期货主力合约 周四以跌停作收，其他月份合约亦均出现大幅跌势；东京指标期胶 跌幅已经超过5%；伦敦金属交易所(LME)期铜 扩大跌幅至3%；美国原油期货 和布兰特原油期货 跌幅均为1美元。

“中国PMI让市场失望，投资者纷纷抛售合约来止损。”东京一橡胶期货交易员称。

**经济下行风险加重**

Markit提供的新闻稿显示，就业分项指数和新出口订单指数5月均为连续第二个月处在50下方，产出指数跌至三个月低点，产出价格指数已是连续第五个月回落，这些都从侧面证明内外需持续低迷，导致制造业活动萎靡不振。

“中国制造业活动5月趋冷，反映出内需放缓以及外围冲击还在发酵。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“二季度中段可能出现持续的放缓，给中国脆弱的经济复苏带来下行风险。”

摩根大通在数据点评报告中亦称，分项指数显示制造业领域是全面的放缓，预计2013年中国经济仅会温和成长7.6%。政策方面，该投行预计财政政策将继续保持积极姿态，货币政策也将维持中性。

“非银行融资活动急速扩张中隐藏的风险，已经促使监管层近期频频收紧政策，但考虑到近期疲软的经济数据，预计决策者在信贷‘踩刹车’处理上会更加谨慎。”摩根大通称。其预计今年中国新增信贷将增长14.5%，约为9.1万亿元人民币；社会融资总规模将达到18万亿元左右。

中国此前发布一季度经济增速7.7%令市场颇感意外，此后出炉的4月工业、投资和消费数据整体也难言乐观。中金公司本周报告认为，中国当前经济增长缺乏动力，结构的失衡制约了经济增速回升，因此下调二季度经济成长率至7.7%，并将全年成长率亦下调至7.7%。

不过，种种迹象显示中国最高领导层对经济放缓的容忍度在进一步增强，频频释放的改革“强音”强化着市场对于政府加快结构调整、推进经济体制改革的期望。

中国人民银行研究局局长纪志宏日前就表示，从就业和物价形势看，目前经济增速仍在合理区间。而保持适宜的经济增速，是推进新一轮大规模改革的重要基础和条件，当前的经济增长环境为改革开启了时间窗口。

中国国家行政学院决策咨询部陈炳才亦撰文称，应淡定看待中国经济增速放缓，今后几年应容忍GDP(国内生产总值)增速下降到5%-7%，并及早调整战略和产业结构，以便后续增长更加稳定和可持续。

是次PMI预览数据样本采集自5月13-21日之间，终值则定于6月3日发布；更多着重于大型企业的中国官方5月制造业PMI定于6月1日出炉。