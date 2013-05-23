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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 14:35 BJT

日本股市：日经指数暴跌7.3%创两年来最大日跌幅，因中国数据触发获利了结

日经指数 收盘挫跌1,143.28点，报14,483.98点，为两周低位。这也是有史以来第11大点数跌幅。

大阪证交所午后因市场大跌而短暂停止日经指数期货<0#JIN:>交易。

盘中交投震荡。日经指数今日稍早曾升至五年半高点。

东证股价指数 挫跌6.9%至1,188.34点，成交量达创纪录的76.6亿股。

随着股市大跌，投资人转向公债寻求避险，日本10年期公债收益率(殖利率) 跌6个基点，至0.825%。

10年期日债收益率稍早曾触及1.00%，为去年4月初以来最高。(完)

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