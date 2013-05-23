日本股市：日经指数暴跌7.3%创两年来最大日跌幅，因中国数据触发获利了结

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
日经指数 收盘挫跌1,143.28点，报14,483.98点，为两周低位。这也是有史以来第11大点数跌幅。
大阪证交所午后因市场大跌而短暂停止日经指数期货<0#JIN:>交易。
盘中交投震荡。日经指数今日稍早曾升至五年半高点。
东证股价指数 挫跌6.9%至1,188.34点，成交量达创纪录的76.6亿股。
随着股市大跌，投资人转向公债寻求避险，日本10年期公债收益率(殖利率) 跌6个基点，至0.825%。
10年期日债收益率稍早曾触及1.00%，为去年4月初以来最高。(完)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。