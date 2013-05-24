《中国债券市场每日交易备忘》--5月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部260亿元人民币两年期固息国债上午9：30-10：30招标，利率预测均值2.99% 中电投集团58亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和建设银行主承 中国铁建 35亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行和建行主承 佛塑科技 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行和中国银行主承 武汉港务集团3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),浦发银行和中国银行主承 江西投资集团9亿元10年期发行人选择权(5+5)中期票据簿记建档(主体评级AA+), 中信银行主承 钱江水利 1亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 漳州九龙江建设4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部200亿元50年期固息国债130010，票面利率4.24% 中国人民银行60亿元三个月期央票1301005，参考收益率2.9089% 石家庄地产集团22亿元七年期固息债1380174，票面利率5.65% 中国中冶 30亿元九个月期超短融011324002，票面利率3.85% 中国铝业 30亿元六个月期超短融011320002，票面利率3.75% 花园集团5亿元一年期短融041352025，票面利率5.20% 中电投青铜峡能源铝业集团10亿元一年期短融041361028，票面利率4.26% 华电福新 15亿元一年期短期融资券041361029，票面利率4.07% 衣念(上海)时装贸易公司2.5亿元一年期短融041353038，票面利率4.54% 江苏交通控股15亿元七年期中票1382280，票面利率5.10% 常州交通产业集团5亿元五年期中票1382279，票面利率5.45% 光明食品光集团20亿元三年期中票1382267，票面利率4.37% 重庆保税港区开发管理公司15亿元五年期中票1382269，票面利率5.55% 衣念(上海)时装贸易公司2.5亿元三年期中票1382268，票面利率5.12% 江苏苏化集团4亿元三年期中票1382271，票面利率6.45% 陕西重汽4亿元三年期中票1382270，票面利率5.03% ============================================================================ 三、缴款： 中国人民银行60亿元三个月期央票1301005，发行价99.28元 石嘴山银行5亿元三年期固息债1320022，票面利率4.95% 丽水城建投10亿元七年期固息债1380203，票面利率6.00% 港中旅集团50亿元九个月期超短融 中国交建 20亿元九个月期超短融 第一创业证券7亿元三个月期短期融资券 天津物产国际能源发展公司2亿元一年期短融 天山水泥 2亿元一年期短融 中国铁路总公司200亿元五年期中期票据 湖南高速公路建设开发总公司39亿元五年期中票 河南国资控股运营公司5亿元五年期中票 广东志高空调1.5亿元三年期中票 重庆城投集团24.7亿元五年期中票 广汇汽车服务19亿元三年期中票 盾安控股集团9亿元五年期中票 亿利资源集团15亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 济南国资系统中小企业10亿元两年期集合票据1183006到期兑付，票面利率5.95% 中金公司10亿元三个月期短融1390012到期兑付，票面利率3.6% 江苏交通控股有限公司20亿元一年期短融041256015到期兑付，票面利率4.01% 湖南黄金集团有限责任公司4亿元一年期短融041264014到期兑付，票面利率5.2% 财政部260亿元30年期固息国债020005付息，票面利率2.9% 财政部337.8亿元七年期固息国债070207付息，票面利率3.74% 国开行200亿元20年期固息金融债007027付息，票面利率4.4% 北京金隅集团公司8亿元10年期发行人选择权(7+3)固息债078013付息，票面利率4.43% 中国兵器工业集团公司12亿元10年期固息债078014付息，票面利率4.48% 财政部280亿元50年期固息债100014付息，票面利率4.03% 湖北清江水电开发公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080064付息，票面利率4.64% 武汉高科国有控股公司5亿元10年期固息债1080065付息，票面利率6.2% 长沙城市建设投资集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080066付息，票面利率5.5% 国开行195.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息，基本利差0.7% 上海银行25亿元10年期次级债1120003付息，票面利率5.6% 上海银行25亿元15年期次级债1120004付息，票面利率5.8% 滕州市城市国有资产10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180109付息，票面利率6.45% 云南省工业投资控股12亿元五年期中票1182168付息，票面利率5.67% 财政部1,002.2亿元10年期固息国债120009付息，票面利率3.36% 农发行200亿元两年期固息金融债120409付息，票面利率3.15% 兰州银行18亿元三年期固息金融债1220009付息，票面利率5.1% 兰州银行12亿元五年期固息金融债1220010付息，票面利率5.24% 山西国电集团公司20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280158付息，票面利率5.38% 中国国际海运集装箱20亿元三年期中票1282170付息，票面利率4.43% 湖南省轻工盐业6亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1282171付息，票面利率5.74% 天津市医药集团2亿元五年期中票1282172付息，票面利率5.22% 中国医药集团总公司12亿元三年期中票1282173付息，票面利率4.43% 中国港中旅集团公司26亿元七年期中票1282174付息，票面利率4.85% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --今年3月成立的中国铁路总公司有望在年中前获得今年铁道债发行的“通行证”。中国证券报周五报导称，国 家发改委有望在6月底前，批复中国铁路总公司今年总额1,500亿元人民币的铁道债（企业债）发行。 5/27国家统计局公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 曹巍浩)