美国FED：开始减少购债前，需确保通胀回升--圣路易斯FED总裁布拉德

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透伦敦5月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称：
* 在开始减少购债前，需再次确保通胀朝目标进展
* 若有必要，欧洲可克服量化宽松的技术问题
* 失业率将朝6%的门槛下降，因此美国联邦公开市场委员会(FOMC)需思考选项
* 欧洲央行直接购买政府公债将有和日本及美联储量化宽松同样的影响；将有助复苏并让通胀回目标水准
* 在FOMC现阶段未讨论时，不愿谈论退场策略(完)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。