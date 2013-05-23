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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 19:15 BJT

美国FED：开始减少购债前，需确保通胀回升--圣路易斯FED总裁布拉德

路透伦敦5月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称：

* 在开始减少购债前，需再次确保通胀朝目标进展

* 若有必要，欧洲可克服量化宽松的技术问题

* 失业率将朝6%的门槛下降，因此美国联邦公开市场委员会(FOMC)需思考选项

* 欧洲央行直接购买政府公债将有和日本及美联储量化宽松同样的影响；将有助复苏并让通胀回目标水准

* 在FOMC现阶段未讨论时，不愿谈论退场策略(完)

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