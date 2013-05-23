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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 14:15 BJT

韩国股市：收低逾1%，日股大跌以及疲弱中国数据引发担忧

路透首尔5月23日 - 韩国股市周四扩大跌幅，终场收低1.24%，日本股市骤跌以及中国制造业数据疲弱，促使投资者匆忙出脱持股。

韩国综合股价指数 收低1.24%，报1,969.19点。(完)

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