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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 14:27 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日本市场震荡起伏

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* 美元/日圆下跌1%，欧元/日圆下跌1.2%，澳元/美元下跌0.85%，日圆交叉汇率上扬

* 亚洲股市下跌，受美联储主席贝南克谈话，和汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)疲弱的影响

* 日本股市日经指数挫跌7.3%，逆转稍早涨势，并创下2011年3月地震以来的最大单日跌幅

* 随着日经指数重挫，日本公债收益率(殖利率)也回落，10年期公债收益率稍早曾触及13个月高点1.0%

* 欧元区制造业PMI和消费者信心、英国第一季国内生产总值(GDP)、美国一周初请失业金人数和新屋销售即将公布。(完)

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