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债券 | 2013年 5月 23日 星期四 14:31 BJT

欧元债市：德债期货盘初上扬，美联储缩减刺激措施疑虑打击股市下挫

“亚洲股市受到重创。欧洲的事情现在比较没那么受人关心。市场的交易情况有点微妙，”一交易商称。“除非见到更多(美国)经济复苏迹象，我想市场对于央行刺激措施退场的反应有点过度了。”

0704GMT，德债期货 上涨14个跳动点，报144.74，周三结算报144.60。欧洲股市周四开盘料将大跌，稍早日股收盘暴跌逾7%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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