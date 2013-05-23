版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 16:07 BJT

台湾数据：4月工业生产指数年减0.88%，连续三个月衰退

路透台北5月23日 - 台湾经济部周四公布，4月工业生产较上年同期衰退0.88%，已连续第三个月衰退。上月为年减3.0%。

经济部在新闻稿中指出，近三个月制造业生产衰退，除2月受到春节变动因素影响外，石化、钢铁、机械、汽车等传统主力产业的景气盘整，以及电脑与通讯产品产出未见好转，明显抵销半导体的增产挹注，系最主要影响因素。

经济部预期，依据5月份动向指数呈现持平偏多态势，预料5月份制造业生产可望较4月份略为回升。(完)

浏览台湾工业生产的相关新闻，请点选

参看经济部公布的工业生产资料，网址为(www.moea.gov.tw) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐