台湾数据：4月工业生产指数年减0.88%，连续三个月衰退

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透台北5月23日 - 台湾经济部周四公布，4月工业生产较上年同期衰退0.88%，已连续第三个月衰退。上月为年减3.0%。
经济部在新闻稿中指出，近三个月制造业生产衰退，除2月受到春节变动因素影响外，石化、钢铁、机械、汽车等传统主力产业的景气盘整，以及电脑与通讯产品产出未见好转，明显抵销半导体的增产挹注，系最主要影响因素。
经济部预期，依据5月份动向指数呈现持平偏多态势，预料5月份制造业生产可望较4月份略为回升。(完)
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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(www.moea.gov.tw) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。