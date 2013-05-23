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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 15:17 BJT

国际油市：布兰特原油期货下跌1美元至每桶101.60美元

路透5月23日 - 美国原油期货周四下跌1美元至每桶93.28美元，因中国PMI数据疲弱且美联储暗示可能缩减经济刺激规模。

布兰特原油期货下跌1美元，至每桶101.60美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼; 审校 高琦)

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