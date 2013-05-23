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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 14:31 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在欧洲市场盘初触及盘中新低

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* 澳元/美元触及盘中新低，有投资者在欧洲市场刚刚开盘之际就卖出澳元

* 日股大跌和日债的剧烈波动，令市场人气非常不安

* 日经指数收低7.3%，十年期日本公债收益率先是一路上涨了11.5个基点，之后又猛落17.5个基点

* 澳元/美元跌至0.9608，可能测试2012年低点0.9581

* 在0.9600有主权账户买单/期权障碍，该水准不太可能阻止澳元跌势

(编译 高琦 审校 李婷仪)

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