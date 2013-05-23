《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月23日

路透上海5月23日 - 为缓解近期银行间资金紧张态势，中国央行公开市场本周转为净投放1,280亿元人民 币。尽管央行操作规模明显收缩，但仍坚持央票发行和正回购并举，此向市场传递了中性货币政策基调延续的 信号。 业内人士认为，外围降息声此起彼伏，国内数据亦不振，降息等刺激政策有一定必要性，但当下正处于经 济结构调整和房地产调控的攻坚阶段，“降息”靴子落地的可能性短线不大；监管层或更倾向灵活调控，通过 引导资金利率的下行，来提振企业的融资需求。 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -4,610 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/18-5/24 1,200 380 160 140 -- -- +1,280 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/11-5/17 -- 1,010 440 920 -- -- -350 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/4-5/10 1,100 760 100 920 -- -- +840 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/27-5/3 -- 300 -- 300 -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/20-4/26 900 620 -- 280 -- -- +1,240 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/13-4/19 -- 870 -- 1,010 -- -- -140 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/8-4/12 150 440 -- 760 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/30-4/7 -- 50 -- 300 -- -- -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/23-3/29 -- 50 -- 620 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/16-3/22 -- 400 -- 870 -- -- -470 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/9-3/15 -- -- -- 440 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/2-3/8 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/23-3/1 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览，请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 4.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。 5.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。 6.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周 。(完) (整理 丁淑琴； 审校 康熙泽)