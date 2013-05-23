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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 14:39 BJT

香港新股：朗廷酒店IPO定价为每股5港元，为招股价区间中端

路透香港5月23日 - 熟悉交易的消息人士周四透露，由鹰君集团 分拆的朗廷酒店投资 香港首次公开发行（IPO）招股价定为每股5港元，为其招股价区间的中端，配息率相当于6%。

朗廷酒店以股份合订单位形式上市，发行约8.522亿个单位，招股价区间介乎4.65-5.36港元。以5港元定价计，是次上市筹资42.6亿港元。

朗廷酒店主要拥有一个由三家香港酒店--朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店组成的投资组合。公司预计，截至今年12月底止其股份合订单位持有人应占综合纯利不少于2.3亿港元。

该股将于5月30日在联交所主板挂牌。(完)

(编译 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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