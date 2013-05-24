表格: 台湾4月M2年增率至3.71%，因银行放款与投资成长减缓

路透台北5月24日 - 台湾央行周五公布，4月货币总计数M2年增率为3.71%，较上月的3.78%走低，主要系银行放款与投资成长减缓，以及银行将保险安定基金存款转列至人寿保险公司存款(不包含在货币总计数内)所致。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。