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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 17:34 BJT

表格: 台湾4月M2年增率至3.71%，因银行放款与投资成长减缓

路透台北5月24日 - 台湾央行周五公布，4月货币总计数M2年增率为3.71%，较上月的3.78%走低，主要系银行放款与投资成长减缓，以及银行将保险安定基金存款转列至人寿保险公司存款(不包含在货币总计数内)所致。

去年底央行的理监事会议决议，2013年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%)：

M2 M1A M1B

2013年

4月 3.71 7.95 5.72

3月 3.78 9.55 6.03

2月 3.53 10.26 5.66

1月 2.99 5.94 3.97

2012年

12月 3.67 4.72 4.91

11月 3.26 3.69 3.65

10月 3.29 3.21 3.57

9月 3.96 2.54 3.35

8月 3.69 2.35 2.73

7月 3.80 4.05 2.88

6月 4.19 4.51 3.18

5月 4.40 4.55 3.24

4月 4.72 4.89 3.77

3月 5.05 2.74 3.47

2月 4.92 1.16 2.84

1月 5.22 4.22 3.86

2011年

12月 5.01 5.85 3.51

11月 5.07 6.37 4.22

10月 5.54 7.50 5.12

9月 5.85 8.84 6.28

8月 6.16 9.45 7.44

7月 6.18 7.30 7.60

6月 5.99 6.72 8.06

5月 6.14 6.92 8.00

4月 5.88 8.73 8.17

3月 5.97 10.08 9.22

2月 6.12 8.37 9.40

1月 5.59 11.11 9.35 (完)

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