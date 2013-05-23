更新版 1-中石油称今年投资重点放在上游，扩大资源掌控能力--董事长

(新增引述和背景)

路透北京5月23日 - 按市值计全球第二大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 董事长周吉平周四表示，中石油今年将把投资的重点放在上游，包括天然气和海外发展。

“中石油的优势在上游，我们要进一步做大做强自己的优势领域，”周吉平在中石油中股东大会间隙表示，”中石油的战略有三点：资源、市场和国际化，尤其是把资源战略放第一位。”

他并称，近期中石油在海外加大了自主勘探开发的力度， 包括在东非乍得的四大潜山构造获得重大发现，在莫桑比克和南美的油气项目获得重要进展。此外公司还推动兼并收购，来扩大掌控资源的能力。

此前担任中石油副董事兼总裁的周吉平今年4月出任集团和股份公司董事长，接替调任国资委主任的蒋洁敏，成为中石油的新掌门。

中国石油在积极实施资源战略的同时，也面临着公司利润下滑及债务负担的现实问题。由于进口气价格倒挂等因素影响上游业务，该公司今年第一季度其净利按年下跌8%。同时其资本支持续上升，有息债务已超过5,000亿。

“我们不能回避战略发展和生产经营效益的矛盾。今年的重点是要加大力度来解决这一矛盾，”周吉平表示，“我们会加强投资的优化控制，把投资的重点放在上游，放在天然气和海外的发展上。”

他表示，虽然近年来的规模扩张等确实造成了资本性投入增加，有息债务也升的比较快。但中石油的资产负债率和资本负债率仍然处在受控范围之内，在国际国内可比公司内还是比较好的。

**否认限供天然气逼涨价**

此前中石油在部分地区实施了天然气供应限制，引发其意在施压政府涨价的揣测，对此周吉平予以明确否认。

"有媒体说我们限供限供逼政府涨价，我可以负责任地讲，绝对没有这个意思，”周吉平表示。

他表示，中石油在4、5月对部分地区的部分用户作了适当的限供，是由于气田和管线要检修，以满足迎峰度夏等需求。尽管今年中石油天然气已经超供，但资源形势还是还较紧张，预计年内供需矛盾还将继续，但明年将会缓解。(完)