《汇市简讯》英镑/美元在1.50有大规模的期权将于今日到期

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
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* 英镑/美元在1.5000有大规模的期权将于今日纽约收盘时到期
* 在1.50下方有停止单，1.5014是亚洲盘低点
* 若英镑跌破1.50美元，则会增加进一步跌向1.4832的风险（该处为3月12日低点）
* 阻力位依次落在1.5052（亚洲高点）、1.5066、1.5075和1.5100
* 1.5066是从昨日低点1.5020反弹后触及的高点。1.5075是周三欧洲早盘触及的低点。(完)
(编译 高琦 审校 隋芬)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
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路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。