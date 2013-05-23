《汇市简讯》英镑/美元在1.50有大规模的期权将于今日到期

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* 英镑/美元在1.5000有大规模的期权将于今日纽约收盘时到期

* 在1.50下方有停止单，1.5014是亚洲盘低点

* 若英镑跌破1.50美元，则会增加进一步跌向1.4832的风险（该处为3月12日低点）

* 阻力位依次落在1.5052（亚洲高点）、1.5066、1.5075和1.5100

* 1.5066是从昨日低点1.5020反弹后触及的高点。1.5075是周三欧洲早盘触及的低点。(完)