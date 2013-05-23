路透基点：天津津南新城房地产开发签署10亿人民币贷款案--RLPC

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透香港5月23日 - 汤森路透旗下基点报导，根据一份香港交易所公告，天津津南新城房地产开发有限公司在5月21日与三家银行签署了一份10亿元人民币(1.63亿美元)三年期定期贷款。
借款人的股东雅乐居地产控股有限公司、广州富力地产股份有限公司、合景泰富地产控股有限公司和世茂房地产控股有限公司共同宣布，汇丰天津分行、渣打银行(中国)和东亚银行天津分行为此次交易的牵头行。汇丰上海分行是额度代理行与担保品控管行。
根据公告，此次贷款将由广州富力地产、雅乐居全资子公司佛山市雅乐居房地产有限公司、合景泰富全资子公司广州市天建房地产开发有限公司和世茂房地产全资子公司上海世茂建设有限公司担保。
雅乐居地产控股有限公司、广州富力地产股份有限公司、合景泰富地产控股有限公司和世茂房地产控股有限公司表示，它们是融资案的发起人。
四家公司表示，资金将用于借款人现有一处房地产项目的开发。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市