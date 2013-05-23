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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 15:32 BJT

路透基点：天津津南新城房地产开发签署10亿人民币贷款案--RLPC

路透香港5月23日 - 汤森路透旗下基点报导，根据一份香港交易所公告，天津津南新城房地产开发有限公司在5月21日与三家银行签署了一份10亿元人民币(1.63亿美元)三年期定期贷款。

借款人的股东雅乐居地产控股有限公司、广州富力地产股份有限公司、合景泰富地产控股有限公司和世茂房地产控股有限公司共同宣布，汇丰天津分行、渣打银行(中国)和东亚银行天津分行为此次交易的牵头行。汇丰上海分行是额度代理行与担保品控管行。

根据公告，此次贷款将由广州富力地产、雅乐居全资子公司佛山市雅乐居房地产有限公司、合景泰富全资子公司广州市天建房地产开发有限公司和世茂房地产全资子公司上海世茂建设有限公司担保。

雅乐居地产控股有限公司、广州富力地产股份有限公司、合景泰富地产控股有限公司和世茂房地产控股有限公司表示，它们是融资案的发起人。

四家公司表示，资金将用于借款人现有一处房地产项目的开发。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)

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