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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 15:32 BJT

金属期市：伦铜扩大跌幅至3%，受中国数据和贝南克讲话影响

路透5月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜扩大跌幅至3%报每吨7,250.75美元，受中国PMI数据低迷以及贝南克讲话影响。(完)

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