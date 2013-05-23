美国数据：5月制造业活动降至七个月最低--Markit

路透纽约5月23日 - 金融信息提供商Markit周三公布的调查显示，美国5月制造业活动连续第二个月放缓，因海外需求疲弱，且国内政府紧缩支出，导致制造业增速呈现10月以来最疲弱。

美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)5月初值降至七个月低位的51.9，上月为52.1。数据高于50代表扩张。

产出分项指数从53.7降至52.8。聘雇速度从53.2降至52.2，为10月以来最慢。

“成长放缓可能与一连串综合因素有关，包括财政政策伤及国内需求，同时，许多出口市场仍处于疲弱状态。后者并导致5月出口订单再度下滑，”Markit首席分析师Chris Williamson说。