美国数据：5月制造业活动降至七个月最低--Markit

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透纽约5月23日 - 金融信息提供商Markit周三公布的调查显示，美国5月制造业活动连续第二个月放缓，因海外需求疲弱，且国内政府紧缩支出，导致制造业增速呈现10月以来最疲弱。
美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)5月初值降至七个月低位的51.9，上月为52.1。数据高于50代表扩张。
产出分项指数从53.7降至52.8。聘雇速度从53.2降至52.2，为10月以来最慢。
“成长放缓可能与一连串综合因素有关，包括财政政策伤及国内需求，同时，许多出口市场仍处于疲弱状态。后者并导致5月出口订单再度下滑，”Markit首席分析师Chris Williamson说。
他并指出，这暗示制造业对美国第二季经济成长的提振最多只有温和程度。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
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路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。