《分析师观点》今年GDP预估大幅下修至2.4%，台币料趋贬以提振出口

路透台北5月24日 - 台湾主计总处周五公布，台湾第一季经济成长率为1.67%，高于先前1.54%的概估值；同时，官方大幅下修2013年GDP(国内生产总值)成长率预估至2.40%，CPI为1.23%，因全球经济展望不如2月预测，加上若干产业面临国际市况不佳与来自中国大陆竞争加剧，另实质薪资减少与年金改革不确定性冲击消费信心等，使输出与民间消费成长预测下修所致。

对外贸易方面，主计处表示，虽有行动通讯产品商机推升高阶半导体晶片需求、新型大尺寸液晶电视带动面板相关出口及油品贸易扩张等正面因素，惟具代工优势的桌上型与笔记型电脑逐渐式微，冲击相关供应链产业；塑化产品因价格不振，扩张力道不济；加上中国积极发展重点产业及推动供应链在地化，使得业者竞争压力日增，出口成长难以乐观。

以下为本次主计总处预估的相关数据(%)：

最新预估 上次预估

*2013年GDP年增率 2.40 3.59

*2013年CPI年增率 1.23 1.37

*2013年出口年变动率 2.82 6.23

*2013年进口年变动率 3.91 7.12

*2013年民间消费成长率 1.46 1.86

*2013年民间投资成长率 7.21 7.37

**分析师评论**

--永丰银行经济分析师 陈鸿书：

这个数据看起来最让人担心的部分反而是亚洲区了，特别是中国可能是最大的风险。本来大家期待亚洲区的强势能带领着大家往前走，但从东南亚的资本设备投资疲弱，外销订单没有起色，都发现大家对亚洲的期待太高，可能要向下修正。

外界一直期待习近平上台后能进行经济改革，但目前看来好像中国经济改革的时点将往后移，中国的资本支出也都没有出来。台湾是以外销为主，外销的负面因素看起来是比预期的大，而在内需消费的部分也没有有冲击性的政策出来。

对亚洲出口国家来说，唯一的方式就是货币竞贬，我认为台湾央行今年使用汇率工具辅助出口或先于利率工具，今年料仍不会动用到利率工具。

--日盛投顾分析师 蔡素菁:

我们对全年GDP原本就很保守，所以纵然主计处大幅下修，还是比我们的预估好。展望第二季，虽然GDP年增率预估为2.5%，但主要是因为去年同期衰退0.1%，比较基期偏低所致。我们估第二季出口的成长是0-3%，从资通讯产品的手机部分，第二季营收与获利会不好，以及中国产品自制化比例提高，两岸从相互依赖变成竞争对手等来看，担心第二季出口年增率可能会趋近于区间下缘。对双率影响方面，央行可能会引导台币随亚洲货币贬值，年底台币兑美元可能会到32价位。至于利率部分，以目前资金偏中性宽松，且实质利率为正的角度判断，上半年不会降息。

--永丰金控分析师 石孝棨:

我们本来就比较保守，但公布的全年预估仍比预期低。从主计处调高第一季GDP成长率，却下调全年预估来看，第二季GDP表现不佳应该是可以预期的事，因美国也会在第二季减支。虽然全年GDP与CPI目标都下调，但预料央行短期内不会有立即性的动作。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周五收跌0.34%，报8,209.78点。

--台币兑美元 周五收贬0.5分报30.030。

--台湾指标五年期公债102/2期 殖利率周五收升0.03基点，报0.9565%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连七度维持利率不变.