更新版 1-新债招标：中国铁路总公司五年中票利率4.50%，定位稍低市场需求尚可

* 铁路总公司改制后首次发债

* 五年中票中标利率4.50%，定位稍低

* 投标倍数2.15，机构参与力度尚可 (新增市场评论和更多背景)

路透上海5月23日 - 中国铁路总公司改制后发行的首只新债--200亿元人民币五年期中期票据周四招标，其中标利率稍低于二级市场水平，超过2倍的投标倍数亦显示机构的参与力度尚可。

市场人士指出，因原铁道部改制，相关债券供给已中断供给逾半年，恢复发行后很多机构都有配置需求，不过由于当前资金面仍不算很宽裕，机构在投标时在标位选择上仍相对谨慎。

业内人士稍早透露，中国铁路总公司今日招标发行的200亿元五年期中票，中标利率为4.50%，投标倍数为2.15倍。

华南一券商交易员表示，“应该还可以，我们也拿了一些，不过可能很多是虚的，像我们在高位也投了不少。”

中债登固定利率铁道债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为4.57%。

银行间市场周四主要质押式回购利率 普遍上涨，幅度在15-20个基点(bp)左右。不过交易员指出，从资金供求来看，融入资金难度较上日有所减弱，不排除部分机构在谨慎心态下，提前约定价格所致。

今日新债具体条款如下：

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 铁路总公司 600 200 5 4.50% 工商银行 AAA 5/24 5/27

中国银行 =============================================================================================

截至本次发行公告出具之日，铁路总公司及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7,641亿元。其中中国铁路建设债券6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额为910亿元、短期融资债券合计金额为421亿元。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，铁路建设债券仍为政府支持债券。