版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 15:32 BJT

日本经济：日本政府称日股跌势不会妨碍首相经济政策

路透东京5月23日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四表示，日股大跌应不会妨碍首相安倍晋三的经济政策及其对经济带来的正面效应。

“日本经济料将逐步迈向复苏，我们希望密切关注市场动向，”菅义伟在一场例行新闻发布会上表示。

日本股市日经指数周四暴跌7.3%，创下两年来最大单日百分比跌幅，此前中国公布的疲弱制造业数据令投资者惊慌，促其对近期由日本央行刺激举措所带动的升势锁定获利。 (完) (编译 王翔琼; 审校 隋芬)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐