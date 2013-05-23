日本经济：日本政府称日股跌势不会妨碍首相经济政策

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透东京5月23日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四表示，日股大跌应不会妨碍首相安倍晋三的经济政策及其对经济带来的正面效应。
“日本经济料将逐步迈向复苏，我们希望密切关注市场动向，”菅义伟在一场例行新闻发布会上表示。
日本股市日经指数周四暴跌7.3%，创下两年来最大单日百分比跌幅，此前中国公布的疲弱制造业数据令投资者惊慌，促其对近期由日本央行刺激举措所带动的升势锁定获利。 (完) (编译 王翔琼; 审校 隋芬)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。