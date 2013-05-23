欧洲已公布经济指标--2013/5/23

《路透晚报》--1月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 r -0.3 f +0.6 r 德国 第一季 +0.1 @-p -0.7 @-f -1.4 p 法国 第一季 -0.2 p -0.2 r -- 意大利 第一季 -0.5 p -0.9 f -2.3 p 消费者物价指数(CPI) 英国 4月 +0.2 ＋0.3 +2.4 德国 4月 -0.5 f +0.5 f +1.2 f 法国(HICP) 4月 -0.1 f +0.8 r +0.8 f 意大利(HICP) 4月 +0.3 f +2.3 f +1.3 f 生产者物价指数(PPI) 英国 4月 -0.1 u ＋0.2 r +1.1 u 德国 4月 -0.2 －0.2 +0.1 法国 3月 持平 ＋0.5 r +1.9 意大利 3月 持平 +0.1 -0.1 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4月 4.5 4.6 r 德国 4月 6.9 @ 6.9 @ 法国 第四季 10.6 @ 10.3 @-r 意大利 3月 11.5 @ 11.5 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市