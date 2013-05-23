中国期市：橡胶期货主力合约跌停，因PMI数据引发中国经济悲观情绪

路透北京5月23日 - 中国橡胶期货主力合约 周四以跌停作收，其他月份合约亦 均出现大幅跌势。主因今日公布的汇丰中国PMI初值再度跌至荣枯线下方，引发对中国经济 不乐观的情绪。 橡胶期货主力1309合约 收跌5.02%至每吨19,390元人民币,触及跌停板。分析师 指出，和铜类似，橡胶亦跟宏观经济走势密切相关。 受中国经济弱势拖累的不仅仅是橡胶期货价格，中国期市周四仅有豆粕期货收盘出现微 幅上扬，其他所有品种均以下跌告终，而与宏观面结合更为紧密的沪铜1309合约 收 跌2.11%至52,350元，螺纹钢期货主力1310合约 亦收跌1.11%。 南华期货的橡胶分析师张蓓指出，橡胶行业的利空消息最近一直比较多，而今日公布的 汇丰PMI可能是压倒橡胶价格的最后一根稻草，令橡胶负面因素的累积从量变转化到质变。 “引发今天大跌的原因主要是对中国经济的不看好，以及伯南克的讲话，橡胶见势下跌 。...而后市新胶上市以及库存压力等，都让利空因素从量变变成了质变。”南华期货的橡 胶分析师张蓓。 昆明玏滇橡胶的经理吴拥军亦表示，4月开始的割胶已进入旺季，尽管一部分胶农处于 微利状态，但也不可能完全停止割胶，该卖还是得卖。他表示近年来虽然相较需求在增长， 但供应的增速远远大于需求，成为拖累胶价的主要因素。 张蓓亦强调，短期看，汽车销售不错以及炒作资金流入等因素可能令橡胶期价出现一定 程度反弹，但中期看，受中国经济宏观面弱势以及新胶上市等负面影响，橡胶期价相对偏弱 。 内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度滑落至荣枯线下 方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险日益浓重，金融市场迅即以卖出风险 资产作出回应。 而美联储主席贝南克此前发出缩减购债规模的暗示，美联储会议记录也显示部份官员对 放缓购债持开放态度，引发对货币刺激计划退潮的担忧。 此外，泰国政府高层官员周四表示，泰国政府的橡胶出口限制在5月31日到期后将不会延 长，因该限制对价格影响不大。泰国为全球最大的橡胶生产和出口国。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1309 52,350 -2.11 293,710 黄金(au) 1312 276.23 -0.35 110,984 螺纹钢 (rb) 1310 3,553 -1.11 1,757,896 橡胶 (ru) 1309 19,390 -5.02 179,766 大商所 豆粕 (m) 1309 3,336 0.54 1,484,426 豆油 (y) 1309 7,464 -0.77 639,314 焦炭 (j) 1309 1,545 -1.40 256,736 郑商所 白糖 (sr) 1309 5,096 -1.39 607,574 棉花 (cf) 1309 20,150 -0.10 72,046 中金所 沪深300(if) 1306 2,570.8 -1.09 101,710 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (完) (发稿 李文科/丁琦; 审校 杨淑祯)