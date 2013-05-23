版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 15:40 BJT

中国期市：橡胶期货主力合约跌停，因PMI数据引发中国经济悲观情绪

路透北京5月23日 - 中国橡胶期货主力合约 周四以跌停作收，其他月份合约亦
均出现大幅跌势。主因今日公布的汇丰中国PMI初值再度跌至荣枯线下方，引发对中国经济
不乐观的情绪。
        
    橡胶期货主力1309合约 收跌5.02%至每吨19,390元人民币,触及跌停板。分析师
指出，和铜类似，橡胶亦跟宏观经济走势密切相关。
    
    受中国经济弱势拖累的不仅仅是橡胶期货价格，中国期市周四仅有豆粕期货收盘出现微
幅上扬，其他所有品种均以下跌告终，而与宏观面结合更为紧密的沪铜1309合约 收
跌2.11%至52,350元，螺纹钢期货主力1310合约 亦收跌1.11%。
    
    南华期货的橡胶分析师张蓓指出，橡胶行业的利空消息最近一直比较多，而今日公布的
汇丰PMI可能是压倒橡胶价格的最后一根稻草，令橡胶负面因素的累积从量变转化到质变。
    
    “引发今天大跌的原因主要是对中国经济的不看好，以及伯南克的讲话，橡胶见势下跌
。...而后市新胶上市以及库存压力等，都让利空因素从量变变成了质变。”南华期货的橡
胶分析师张蓓。

    昆明玏滇橡胶的经理吴拥军亦表示，4月开始的割胶已进入旺季，尽管一部分胶农处于
微利状态，但也不可能完全停止割胶，该卖还是得卖。他表示近年来虽然相较需求在增长，
但供应的增速远远大于需求，成为拖累胶价的主要因素。
        
    张蓓亦强调，短期看，汽车销售不错以及炒作资金流入等因素可能令橡胶期价出现一定
程度反弹，但中期看，受中国经济宏观面弱势以及新胶上市等负面影响，橡胶期价相对偏弱
。   
    
   内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度滑落至荣枯线下
方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险日益浓重，金融市场迅即以卖出风险
资产作出回应。 
    
   而美联储主席贝南克此前发出缩减购债规模的暗示，美联储会议记录也显示部份官员对
放缓购债持开放态度，引发对货币刺激计划退潮的担忧。
    
   此外，泰国政府高层官员周四表示，泰国政府的橡胶出口限制在5月31日到期后将不会延
长，因该限制对价格影响不大。泰国为全球最大的橡胶生产和出口国。 
      
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1309     52,350     -2.11      293,710 
         黄金(au)     1312     276.23     -0.35      110,984 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,553     -1.11    1,757,896 
         橡胶 (ru)    1309     19,390     -5.02      179,766 
 大商所  豆粕 (m)     1309      3,336      0.54    1,484,426 
         豆油 (y)     1309      7,464     -0.77      639,314 
         焦炭 (j)     1309      1,545     -1.40      256,736 
 郑商所  白糖 (sr)    1309      5,096     -1.39      607,574 
         棉花 (cf)    1309     20,150     -0.10       72,046 
 中金所  沪深300(if)  1306    2,570.8     -1.09      101,710 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 
    (完)

 (发稿 李文科/丁琦; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐