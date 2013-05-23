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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超140亿韩元，散户买超

路透首尔5月23日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超140亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月23日 -14.0 -191.0 206.4

5月22日 130.2 114.7 -231.0

5月21日 66.8 -70.0 10.4

5月20日 94.2 -140.5 56.0

5月16日 306.9 168.7 -465.0

5月15日 -39.5 89.2 -45.0

5月14日 162.1 123.6 -292.6

5月13日 -89.4 43.2 57.1

5月10日 -159.8 -256.1 414.5

5月 9日 141.7 182.5 -321.8

5月 8日 -268.1 126.4 182.7

5月 7日 -251.4 107.4 154.6

5月 6日 -59.1 -27.2 100.5

5月 3日 -35.5 141.0 -96.5

5月 2日 -89.6 -33.2 138.3

4月30日 33.5 403.4 -356.7

4月29日 -178.8 157.5 14.5

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本月以来 -104.7 378.8 -131.5

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今年以来 -5,884.6 5,484.0 941.0

---------------------------------------------(完)

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