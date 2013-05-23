版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 15:48 BJT

金属期市：伦铜下跌，因中国制造业数据令人失望

0703GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7270.75 -204.25 -2.73 -8.30

上海期铜 52350 -1130 -2.11 -9.24

COMEX期铜 329.40 -8.65 -2.56 -9.82

LME期铝 1858.00 -26.00 -1.38 -10.28

上海期铝 14615 -20 -0.14 -4.76

LME期锌 1848.25 -32.75 -1.74 -10.43

LME期镍 14898.00 -272.00 -1.79 -13.16

LME期铅 2018.50 -38.50 -1.87 -13.74

上海期铅 13975.00 -35.00 -0.25 -8.36

LME期锡 21197.00 -278.00 -1.29 -9.41

LME/上海套利价差^ -272

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐