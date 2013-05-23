联想集团表现不俗，在PC业界一枝独秀

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港5月23日 - 联想集团 在其核心的个人电脑(PC)业务上展开大胆收购、并大举进军移动设备领域，以及相对较少的债务负担，让联想与其他PC竞争对手形成鲜明对比。全球PC出货量经历数十年中最严重的下滑。
根据分析师的估计，预计联想集团本周四公布的财季利润将同比增加三分之二，也是其一年半以来的最快增速。以出货量计，惠普目前是全球最大的PC生产商，联想距离取代惠普只有一步之遥。
泰国金英证券公司(Maybank Kim Eng Securities)驻香港分析师Warren Lau表示：“过去数年，联想在巴西、欧洲和日本等地区积极收购了多家经销商，因而他们拥有更好的销售网络，并由此赢得了市场份额。”
根据路透的估算，截至到3月份的第一季度，联想集团的净利润预计将达到1.1亿美元，远远高于去年同期的6,680万美元。
根据汤森路透对31名分析师的调查，联想的全年净利润估计为6.182亿美元，高于上一财年的4.7299亿美元。
市场研究公司IDC表示，2013年第一季度，全球PC出货量同比下滑13.9%，这也是自1994年追踪市场数据以来PC出货量下滑幅度最大的一个季度，因消费者改用移动设备，且Windows 8系统销售未能达到预期。
IDC表示，联想的PC出货量第一季度几乎未有变化，表现优于其他制造商。惠普、戴尔 、宏基 以及华硕 的PC出货量在同期内分别下滑了11%-33%。
IDC最新数据显示，联想目前在PC市场的份额为15.3%，仅比惠普低0.4个百分点。
去年，联想集团的股票表现也优于同业竞争对手。今年以来联想的股价已经上涨3%，表现仍然优于宏基。
戴尔和惠普的业绩呈现出强劲的复苏态势，但联想的季度净利润在过去几年持续增加。形成鲜明对比的是，最新财季显示，惠普的净利润同比下滑16%，戴尔同比下滑79.6。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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