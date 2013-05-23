美国称若阿萨德拒绝和谈，将加强对叙反对派支持

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼/贝鲁特5月22日 - 美国周三表示，若叙利亚总统阿萨德拒绝通过谈判化解叙内战，将加强对叙利亚反对派力量的支持。
几日前阿萨德的军队对战略重镇Qusair发动攻击，这可能会成为叙利亚内战的一个转折点。之后，叙利亚反对派力量呼吁西方加强支持，以打败真主党及其伊朗支持者的“入侵”。
对Qusair的争夺令叙利亚陷入数月来最惨烈的战斗，而真主党的加入令宗派暴力蔓延。
美国和俄罗斯正极力促成和谈，以通过外交途径解决叙利亚冲突。而最近有关叙利亚政府和反对派暴行的新报导，关于叙利亚使用化学武器的猜测，以及叙利亚反对派中与基地组织有关联的武装势力的增强，都迫使美俄加强和平努力行动。
美俄有关叙利亚和谈的提议在阿拉伯国家中引发质疑，他们认为美国在减少对叙利亚反对派的支持。叙利亚反对派一直要求，阿萨德不能成为未来所达成协议的一部分，否则拒绝磋商。
俄罗斯则表示，和谈必须包括阿萨德政府和伊朗。俄外长拉夫罗夫赞扬叙利亚政府对美俄提议的回应，并称叙反对派分歧太大，无法就是否参会达成一致。
叙利亚副外长梅克达德（Faisal Mekdad）称，叙利亚政府将很快就是否参加和谈作出决定。叙利亚反对派预计周四将在伊斯坦布尔的一个会议上讨论其态度。
法国外长法比尤斯称，新的日内瓦会议不能将那些不希望会议取得成功的国家加入进来，这表明法国仍反对伊朗出席叙利亚和谈。(完)
编译：程芳 发稿：张家伟
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市