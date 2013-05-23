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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 15:53 BJT

亚洲橡胶：东京期胶触及两周最低点，因中国数据令人失望及日圆走强

“中国采购经理人指数(PMI)让市场失望。接着，投资者出脱合约以避免损失，”东京一交易员说。

内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度滑落至荣枯线下方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险日益浓重。

交易员表示，日圆走坚也加重下行的压力。

然交易员称，由于收在275日圆的主要支撑水准上，因此TOCOM胶价周五可能反弹。

上海期交所主力9月期胶合约 下挫1,070元人民币，收报每吨19,390元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤246.5美分，跌11.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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